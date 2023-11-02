Вратарь ЦСКА рассказал, как не сдержался и наорал на Мойзеса

«Стал ли я смелее и наглее со временем? Наверное, да. Но бывают эпизоды, когда это вообще неуместно. Такой момент, например, был в матче с «Химками». Мы выигрывали 4:0, но я помню, как накричал на Мойзеса. Хотел сказать ему, что мы просто уходим от ворот и выбиваем мяч, а его мысль была в том, что мы крупно выигрываем, поэтому можно спокойно разыгрывать, всё равно игра сделана. Я не сдержался, наорал на Мойзеса, но сейчас понимаю, что это было неуместно. Есть такие моменты, когда нужно пихануть. Но бывают ситуации, когда нужно успокоить ребят, когда стоит пропустить через себя гнев и показать, что ты тоже спокоен, чтоб партнёры понимали, что всё под контролем, всё нормально.