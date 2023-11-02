ЦСКА интересуется защитником «Коринтиаса»

«ЦСКА интересуется центральным защитником «Коринтиаса» Бруно Мендесом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Уругваец входит в шорт-лист кандадитов на усиление позиции защитника в зимнее трансферное окно».

Мендес является воспитанником уругвайского «Уондерерс», откуда в феврале 2019 года перебрался в нынешний свой клуб по информации Transfermarkt за 3,1 млн. Летом 2021 года отдавался на сезон в аренду в бразильский «Интернасьонал». А с лета 2022 года начал наигрываться в основном составе.