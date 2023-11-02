Канчельскис предположил, что футболисты РПЛ делают ставки

Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис предположил, что игроки Российской премьер-лиги (РПЛ) делают ставки, передает "РБ Спорт".
"Думаю, футболисты РПЛ делают ставки. Я знаю, что ставки делают все. Вся Вторая лига в России играет на ставках, это я знаю точно. Что касается РПЛ - не знаю, но, может быть, да", - сказал Канчельскис.
Также Канчельскис отметил, что во Второй лиге со ставками творится бардак.
Ранее футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" пригрозил "Милану" многомиллионным иском из-за дисквалификации полузащитника Сандро Тонали, который делал ставки на матчи итальянского клуба во время выступления за него.
23-летний Тонали известен по выступлениям за "Брешию" и "Милан". На его счету 15 матчей за сборную Италии.
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