Зырянов высказался по вопросу отъезда российских футболистов в Европу

«Смотря из какой страны предложение. Не знаю, в каком контексте это было сказано Валерием Георгиевичем, что он имел в виду. Поэтому не могу комментировать его слова. Могу сказать свои слова и приводить примеры. Когда мы играли в начале 2000-х, ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. В большинстве своём футболисты играли в чемпионате России. Когда в 1990-х все наши ведущие футболисты уезжали за границу, начиная со спартаковцев, ни «Спартак», к сожалению, ничего не выигрывал, ни сборная. Я не знаю, где здесь золотая середина. И потом, когда наши футболисты уехали за рубеж после Евро-2008 — что мы потом имели со сборной? Не вышли в 2010 году на чемпионат мира. В 2012-м — провалили группу на Евро. В 2014-м тоже получилось не ахти. Вот как бы и всё. Поэтому где лучше, где хуже — я не могу сказать. Пусть сравнивают другие», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.