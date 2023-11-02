В ЦСКА назвали вторичным результат матча с «Оренбургом»

"Мы выражаем огромную благодарность нашим фанатам за поддержку. Несмотря на то, что результат был вторичен, для болельщиков мы должны были показать и страсть, и желание. В первом тайме мы сыграли хорошо, может быть за исключением потери концентрации в моменте с пропущенным голом после быстрой атаки. Во втором тайме играли по счету, смогли удержать преимущество и закономерно победить", - заявил Федотов.