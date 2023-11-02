$93.17-0.1199.00+0.56

В ЦСКА назвали вторичным результат матча с «Оренбургом»

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче шестого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ против "Оренбурга" заявил, что его команда одержала закономерную победу. Его слова передает "Газета.Ru".

В ЦСКА назвали вторичным результат матча с «Оренбургом»
© РИА Новости

"Мы выражаем огромную благодарность нашим фанатам за поддержку. Несмотря на то, что результат был вторичен, для болельщиков мы должны были показать и страсть, и желание. В первом тайме мы сыграли хорошо, может быть за исключением потери концентрации в моменте с пропущенным голом после быстрой атаки. Во втором тайме играли по счету, смогли удержать преимущество и закономерно победить", - заявил Федотов.

Матч ЦСКА - "Оренбург" прошел 2 ноября на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Федор Чалов, еще один мяч забил Антон Заболотный. У проигравшей команды единственный гол на счету турецкого форварда Эмирджана Гюрлюка.

После этой победы московский клуб набрал 11 очков и занял итоговое первое место в своем квартете, обеспечив себе путевку в плей-офф Пути РПЛ. Оренбуржцы по итогам групповой стадии набрали также 11 очков и вышли в следующую стадию турнира со второго места.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости