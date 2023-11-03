Вратарь ЦСКА оценил гол Заболотного словами «сильные ягодицы»

«Самое главное, что мы заняли первое место в группе. Сегодня закономерная победа. В моменте с пропущенным голом, возможно, подвела концентрация. Нас поймали на контратаке. Хорошо, что победили. Что сказали Заболотному после его гола полусидя? Сильные ягодицы», — сказал Тороп.