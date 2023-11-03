FourFourTwo выбрал Роналдиньо главной футбольной иконой 2000-х

Список представлен на официальном сайте издания. Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 2004 и 2005 годах он признавался лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2005 году бразилец стал обладателем "Золотого мяча". В разное время он выступал за "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Флуминенсе", "Пари Сен-Жермен" и "Милан". Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Топ-10 главных футбольных икон 2000-х годов: