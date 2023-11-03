FourFourTwo выбрал Роналдиньо главной футбольной иконой 2000-х
Бывший футболист испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо стал главной футбольной иконой 2000-х по версии журнала FourFourTwo.
Список представлен на официальном сайте издания. Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 2004 и 2005 годах он признавался лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2005 году бразилец стал обладателем "Золотого мяча". В разное время он выступал за "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Флуминенсе", "Пари Сен-Жермен" и "Милан". Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Топ-10 главных футбольных икон 2000-х годов:
1 место. Роналдиньо (Бразилия);2 место. Криштиану Роналду (Португалия);3 место. Тьерри Анри (Франция);4 место. Алекс Фергюсон (Шотландия);5 место. Роналдо (Бразилия);6 место. Зинедин Зидан (Франция);7 место. Лионель Месси (Аргентина);8 место. Уэйн Руни (Англия);9 место. Жозе Моуринью (Португалия);10 место. Дэвид Бекхэм (Англия).