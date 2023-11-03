Беллингем рассказал, что в детстве ему не нравился футбол

«Поначалу футбол мне не нравился. Знаю, это удивительно, потому что я сойду с ума, если сейчас отнять у меня футбол. Я ходил на тренировки и собирал траву и цветы, а также делал небольшие букетики маргариток для мамы», – приводит слова Беллингема L'Équipe.