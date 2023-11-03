Названы четыре претендента на замену Абаскалю

Комментатор Орлов: "Спартаку" лучше выбирать тренера из тех, кто играл за клуб
Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что московскому «Спартаку» лучше выбирать главных тренеров из бывших игроков клуба. Своим мнением он поделился со Sport24.
«Логично, что многие отправляют Юрана в «Спартак». Он же играл в этом клубе. Получится у него или нет в случае назначения — зависит от всей «спартаковской» системы. Такая же история с Черчесовым и Карпиным. Они все — потенциальные кандидаты в «Спартак», они прошли школу этого клуба. Парфенов ведь тоже хочет тренировать там.
«Спартаку» лучше выбирать из тех, кто играл за клуб. Это сразу добавит лояльности от половины болельщиков», — заявил Орлов.
Нынешний наставник команды Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.
1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. Подопечные испанского специалиста уже обеспечили себе выход в плей офф Кубка с первого места в группе.
После 13 туров чемпионата России «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.