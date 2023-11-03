Названы четыре претендента на замену Абаскалю

«Логично, что многие отправляют Юрана в «Спартак». Он же играл в этом клубе. Получится у него или нет в случае назначения — зависит от всей «спартаковской» системы. Такая же история с Черчесовым и Карпиным. Они все — потенциальные кандидаты в «Спартак», они прошли школу этого клуба. Парфенов ведь тоже хочет тренировать там.



«Спартаку» лучше выбирать из тех, кто играл за клуб. Это сразу добавит лояльности от половины болельщиков», — заявил Орлов.