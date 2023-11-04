Футболист "Оренбурга" заявил о желании играть за границей

"Да, я хочу играть за границей. Чемпионат не могу назвать, но где-то в топ-5. А вообще, мне больше нравится чемпионат Германии. Там много борьбы, высокая скорость. И техничных футболистов там тоже хватает. Но там у меня нет любимых клубов", - сказал Михайлов.