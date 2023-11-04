Футболист "Оренбурга" заявил о желании играть за границей

Полузащитник "Оренбурга" Ярослав Михайлов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в топовых европейских лигах. Слова Михайлова передает "Евро-Футбол.Ру".
"Да, я хочу играть за границей. Чемпионат не могу назвать, но где-то в топ-5. А вообще, мне больше нравится чемпионат Германии. Там много борьбы, высокая скорость. И техничных футболистов там тоже хватает. Но там у меня нет любимых клубов", - сказал Михайлов.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Михайлов принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Его контракт с "Оренбургом" рассчитан до лета 2024 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Михайлова составляет €800 тыс.
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