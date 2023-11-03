Оздоев: еще до зимы "Зенит" выйдет на первое место и уйдет в отрыв

«У «Краснодара» и в прошлом году был отличный коллектив. С прошлого сезона у них почти не было изменений. Никто не ушел, а усиление было. Но мне кажется, «Краснодар» не продержится. Еще до зимы «Зенит» выйдет на первое место и уйдет в отрыв. «Краснодар» ждут два тяжелых матча — с «Крыльями» и выезд в Санкт-Петербург», — сказал Оздоев.