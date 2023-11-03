В «Пари НН» назвали нечестной победу «Динамо» в матче Кубке России

«Не в везении дело. Тут дело в том, как организован, скажем так, подход в оценке каких-то действий со стороны судей. Мы не будем, конечно, никому никаких вопросов задавать. Но это нечестная победа. Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей», — приводит слова Гусейнова ТАСС.