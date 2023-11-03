Клуб РПЛ помогает своему игроку вывезти родственников из Израиля

«Эли Даса — капитан сборной Израиля. Безусловно, если я скажу, что обеспокоен, будет недостаточно, сильно переживает из за того, что происходит в его стране. Мы со своей стороны оказываем Эли моральную поддержку. Мы помогаем ему с перевозом его родственников в Москву. Мы с ним и полностью его поддерживаем», — сказал Гафин.