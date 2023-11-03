Оздоев сравнил зарплаты футболистов в РПЛ и чемпионате Греции

«Я никогда не интересовался зарплатами других игроков и не знаю средний заработок в российском футболе. Но, думаю, он относительно невысок. А в топ-командах России и Греции зарплаты плюс-минус одинаковые, если не брать звёзд, которые приезжали в РПЛ. В греческом футболе денег на покупку таких футболистов просто нет. Мне кажется, в Греции топ-игроков уровня Халка не было. Понятно, что звёзды класса Хамеса или Марсело приезжали в «Олимпиакос» не на маленькие зарплаты, но за них платить не нужно было. А за Халка — платили», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.