Боян Кркич не считает Месси и Роналду примерами для молодежи

Боян Кркич не считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду примером для молодежи.

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– Давайте поговорим о вашем документальном фильме. Какой посыл вы хотели передать?

– Я всегда хотел передать свой опыт как футболиста. То, что люди считают очень красивым, но где есть страдания и усилия. Я хотел объяснить, что пережил. Причины моих решений.

Это не просто документальный фильм для футбольных фанатов, он выходит за рамки этого, рассказывает о личном и показывает, что Месси не является примером.

– Что, простите?

– Ни Месси, ни Роналду, ни Рафа Надаль не являются обычными людьми, они не могут быть примером для молодежи. Они экстраординарны. Но успех может быть другим.

– Приведите несколько примеров.