Боян Кркич не считает Месси и Роналду примерами для молодежи

Боян Кркич: «Месси, Роналду и Надаль не могут быть примером для молодежи. Они экстраординарны»
Боян Кркич не считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду примером для молодежи.
– Давайте поговорим о вашем документальном фильме. Какой посыл вы хотели передать?
– Я всегда хотел передать свой опыт как футболиста. То, что люди считают очень красивым, но где есть страдания и усилия. Я хотел объяснить, что пережил. Причины моих решений.
Это не просто документальный фильм для футбольных фанатов, он выходит за рамки этого, рассказывает о личном и показывает, что Месси не является примером.
– Что, простите?
– Ни Месси, ни Роналду, ни Рафа Надаль не являются обычными людьми, они не могут быть примером для молодежи. Они экстраординарны. Но успех может быть другим.
– Приведите несколько примеров.
– Для меня Серхио Каналес – успешный спортсмен, потому что он трижды рвал крестообразные связки и попадал в сборную. Хоселу в 33 года попал в «Реал». Вот это успех, – сказал экс-игрок «Барсы».
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Боян Кркич: «Месси, Роналду и Надаль не могут быть примером для молодежи. Они экстраординарны»