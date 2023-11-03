Комличенко рассказал об отношении молодых игроков «Ростова» к деньгам

«В «Ростове» молодежь старается чуть по-другому смотреть на это. Стараются работать и не думать о деньгах. Мы им стараемся говорить, что если будут правильно относиться к делу, то все придет. И большой контракт придет, сейчас главное не об этом думать. В принципе, у ребят все для этого есть. Они сами понимают, что для них это супершанс — в таком возрасте играть в РПЛ.Бывает, расслабляются, но это нормальное дело для молодых. На тренировках если кто-то расслабится, то сразу получает «втык». В этом плане в «Ростове» нормально», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».