Комличенко рассказал об отношении молодых игроков «Ростова» к деньгам
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как молодые футболисты команды относятся к деньгам.
Ранее форвард «Динамо» Федор Смолов посетовал, что подрастающие игроки, в первую очередь, сосредоточены на финансовом благополучии.
«В «Ростове» молодежь старается чуть по-другому смотреть на это. Стараются работать и не думать о деньгах. Мы им стараемся говорить, что если будут правильно относиться к делу, то все придет. И большой контракт придет, сейчас главное не об этом думать. В принципе, у ребят все для этого есть. Они сами понимают, что для них это супершанс — в таком возрасте играть в РПЛ.Бывает, расслабляются, но это нормальное дело для молодых. На тренировках если кто-то расслабится, то сразу получает «втык». В этом плане в «Ростове» нормально», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Комличенко провел в составе «Ростова» 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
После 13-ти туров «Ростов» с 16-ю очками занимает 9-е место в РПЛ. На 3-м месте идут «Крылья Советов» с 22-мя очками. «Зенит» (26) расположился на 2-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» с 28-ю очками.
В следующем туре «Ростов» на выезде встретится с «Оренбургом». Матч состоится в понедельник, 6 октября. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.
В группе B Кубка России «Ростов» занял 2-е место с 11-ю очками и вышел в 1/4-финала Пути РПЛ.