Были объявлены пары четвертьфиналистов Кубка России

3 ноября состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу.

© РИА Новости

По итогам жеребьевки сформировались следующие четвертьфинальные пары Пути регионов:

«Химки» — «Краснодар»

«Волгарь» — «Ахмат»

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»

Матчи этой сетки плей-офф пройдут в марте 2024 года.

Также были образованы четвертьфинальные пары Пути РПЛ:

«Ростов» — ЦСКА

«Балтика» — «Локомотив»

Матчи этой сетки плей-офф пройдут в конце ноября.

Стоит отметить, что четвертьфинальные матчи Пути регионов состоят из одного раунда, а четвертьфиналисты Пути РПЛ дважды сыграют друг с другом.

В прошлом розыгрыше Кубка России ЦСКА в финальном матче переиграл «Краснодар» в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Федор Чалов и Джон Кордоба. Второй сезон подряд в турнире принимают участие команды из Медиалиги.