Были объявлены пары четвертьфиналистов Кубка России
3 ноября состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу.
По итогам жеребьевки сформировались следующие четвертьфинальные пары Пути регионов:
«Родина» — «Урал»
«Химки» — «Краснодар»
«Волгарь» — «Ахмат»
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»
Матчи этой сетки плей-офф пройдут в марте 2024 года.
Также были образованы четвертьфинальные пары Пути РПЛ:
«Оренбург» — «Спартак»
«Ростов» — ЦСКА
«Балтика» — «Локомотив»
Матчи этой сетки плей-офф пройдут в конце ноября.
Стоит отметить, что четвертьфинальные матчи Пути регионов состоят из одного раунда, а четвертьфиналисты Пути РПЛ дважды сыграют друг с другом.
В прошлом розыгрыше Кубка России ЦСКА в финальном матче переиграл «Краснодар» в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Федор Чалов и Джон Кордоба. Второй сезон подряд в турнире принимают участие команды из Медиалиги.
ЦСКА уступает лишь «Локомотиву» по количеству завоеванных Кубков России. У армейцев восемь, «железнодорожники» девять раз выигрывали этот трофей.