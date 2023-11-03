«Манчестер Юнайтед» начинает сомневаться в способностях тен Хага

«Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять нидерландского специалиста Эрика тен Хага в ближайшее время, но в клубе начинают сомневаться в способностях главного тренера «красных дьяволов». Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, некоторые люди в манкунианском клубе считают, что тен Хаг не полностью адаптировался к требованиям Премьер-лиги. Другие считают Эрика хорошим тренером, но неподходящей личностью для ситуации, в которой оказался «Манчестер Юнайтед».