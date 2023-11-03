Скотт Мактоминей высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей отреагировал на слухи об отставке главного тренера Эрика тен Хага.

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«Я чувствую, что нам в раздевалке нужно сохранять спокойствие и сохранять ясную голову, и мы не можем слишком эмоционально относиться ко всему, что нас окружает. Мы должны все это заблокировать. Забудьте обо всех тех людях, которым на нас наплевать, которые пишут глупости в СМИ и пытаются рассорить нас. В данный момент это для нас не важно. Сейчас мы должны объединиться и сражаться.

Очевидно, что болельщики услышат общий ответ: «Мы должны держаться вместе», но это правда. Все хотят, чтобы этот футбольный клуб преуспел, и мы должны сплотиться и постараться быть как можно лучше друг с другом, в раздевалке, чтобы добиться желаемых результатов.