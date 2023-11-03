Тюкавин заявил, что «Динамо» будет неудобно играть против 2Drots

«Против кого было тяжелее играть — против «Урала или «Пари НН»? Вы видели какой сегодня «Нижний» закрытый под конец игры был, у них в обороне семь человек стоят. Против кого неудобнее [играть]? 2DROTS», — приводит слова Тюкавина Legalbet.