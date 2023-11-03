Тюкавин заявил, что «Динамо» будет неудобно играть против 2Drots
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сравнил матчи против «Урала» и «Пари НН» и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с 2Drots.
«Против кого было тяжелее играть — против «Урала или «Пари НН»? Вы видели какой сегодня «Нижний» закрытый под конец игры был, у них в обороне семь человек стоят. Против кого неудобнее [играть]? 2DROTS», — приводит слова Тюкавина Legalbet.
Матч «Динамо» — 2Drots пройдет в субботу, 18 ноября, на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
Тюкавин выступает за «Динамо» с 2020 года. Контракт 21-летнего россиянина с московским клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 8 млн евро.
В нынешнем сезоне Тюкавин провел в составе «Динамо» 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
После 13-ти туров «Динамо» (21) занимает 4-е место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» с 28-ю очками.
В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с «Сочи». Матч состоится в понедельник, 6 ноября. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.