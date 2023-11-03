Баженов рассказал об игре полузащитника «Спартака» в составе минского «Динамо»

«Как оцениваю выступления Зорина? Когда Даня приехал в новый чемпионат, то получил небольшую травму и не сразу начал играть. Ещё нужно учитывать, что он перешёл посреди сезона в одну из лучших команд Беларуси. Была временная адаптация.



Белорусский чемпионат слабый? Это не так. У Зорина есть все качества, чтобы заиграть не только в минском «Динамо», но и в более топовых чемпионатах. В первую очередь всё зависит от него. Есть много факторов, которые могут сыграть не очень хорошую роль. Зорин ментально должен понимать, что это только начало большой истории. У Дани есть потенциал, у него светлая голова.



Все специалисты и болельщики всегда отмечали, что Зорин может и умеет играть. Я знаю, что он переживает если что-то не получается. Он очень ответственный парень. Мы любим в моменте восхвалять игроков, но все зависит от их характера. У Зорина он есть. Я рад, что сейчас он получает игровое время, показывает результат и помогает клубу. В Минске им довольны. Но все хорошее может быстро забыться. Так что Даня только в начале пути — надеюсь, что он это понимает», — приводит слова Баженова Metaratings.