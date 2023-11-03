Стал известен следующий соперник сборной России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

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Стоит отметить, что матч с Кубой станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.

Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.