Агент Тормены ответил, думает ли игрок о получении российского папорта

Агент футболиста «Краснодара» Тормены заявил, что игрок не думает о получении российского папорта
Агент бразильского защитника «Краснодара» Витора Тормены Рафаэль Норманд заявил, что футболист не задумывается о получении российского гражданства.
Тормена перешел в российскую команду в августе 2023 года из португальской «Браги». Бразилец сыграл за «быков» 11 матчей в чемпионате и Кубке России.
— Рафаэлю нравится в «Краснодаре» и России, но он ни разу не думал получить российский паспорт. Мы с ним это не обсуждали, — сказал Норманд Sport24.