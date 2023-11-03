Тренер Непомнящий назвал самую стабильную московскую команду

«Тьфу-тьфу, у ЦСКА давно не было поражений, но все в ожидании (смеётся). ЦСКА — самая стабильная московская команда сейчас? Эта стабильность в том, что среди других московских команд ЦСКА более стабилен как клуб, организация или даже как семья», – приводит слова Непомнящего Legalbet.