Тренер Непомнящий назвал самую стабильную московскую команду

Непомнящий считает ЦСКА самой стабильной московской командой
Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре столичного ЦСКА.
«Тьфу-тьфу, у ЦСКА давно не было поражений, но все в ожидании (смеётся). ЦСКА — самая стабильная московская команда сейчас? Эта стабильность в том, что среди других московских команд ЦСКА более стабилен как клуб, организация или даже как семья», – приводит слова Непомнящего Legalbet.
ЦСКА переиграл «Краснодар» в последнем матче чемпионата России. Московская команда взяла верх над лидером РПЛ. Матч завершился со счетом 1:0. Решающий гол забил Федор Чалов, а голевой пас ему отдал Аббосбек Файзуллаев.
Сейчас армейцы на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда после 13 сыгранных матчей заработала 21 очко.