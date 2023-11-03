Легионер «Краснодара»: судейство в России — только позитив

«Если говорить о судьях в контексте «Краснодара», то, мне кажется, иногда они свистят верно, иногда – не совсем, но это те решения, на которые мы никак не можем повлиять. В целом мне кажется, что нас судят очень хорошо, всё идёт нормально.



Да, бывают моменты, но мы все ошибаемся. Лично я могу оценить судейство в России только позитивно. Арбитры не допускают каких-то грубых ошибок», — приводит слова Оласы Metaratings.