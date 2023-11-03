Тюкавин заявил, что играть с 2DROTS тяжелее, чем с «Уралом» и «Пари НН»

«Против какой команды было тяжелее играть: против более закрытого «Урала», который больше рассчитывал на стандарты, или против более комбинационного «Пари НН»? Вы видели какой сегодня «Нижний» закрытый под конец игры был, у них в обороне семь человек стоят. Так против какой команды более неудобно играть? Против 2Drots будет (смеётся)», — приводит слова Тюкавина Legalbet.