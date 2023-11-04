Бушманов: не думаю, что "Спартаку" нужно увольнять Абаскаля
кс-защитник московского ЦСКА и "Крыльев Советов" Евгений Бушманов заявил, что "Спартаку" не нужно увольнять своего главного тренера Гильермо Абаскаля.
"Нужно ли увольнять Абаскаля? Не думаю, но вопросы к нему есть. В последних играх "Спартак" не играет в полную мощь. Кажется, состав команды способен на большее", — передает слова Бушманова "РБ Спорт".
Абаскаль возглавил"Спартак" летом 2022 года. В первом матче под руководством нового наставника красно-белые проиграли"Зениту" в матче за Суперкубок России со счетом 4:0. В сезоне-2022/2023 москвичи заняли третье место.
Сейчас "Спартак" находится на седьмом месте. Подопечные Гильермо Абаскаля сумели набрать 20 очков за 13 туров РПЛ.