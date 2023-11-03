Индзаги стал лучшим тренером Серии А в октябре

В октябре «Интер» провел четыре матча в рамках Серии A. «Нерадзурри» удалось одержать три победы, а также однажды сыграть вничью. Таким образом, миланцы заработали 10 очков из 12 возможных. Отметим, что после 10-ти туров чемпионата Италии по футболу «Интер» имеет на своем счету 25 набранных баллов. Он занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке пребывает «Ювентус» с 23 очками, а на третьем – «Милан», у которого на счету 22 балла.