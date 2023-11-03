Дибала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании нападающего сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибалы. Об этом в своих соцсетях информирует журналист Экрем Конур.

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Как сообщает источник, два клуба из чемпионата Саудовской Аравии хотят заполучить игрока «Ромы» Пауло Дибалу. Они хотят подписать аргентинца в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе 2024 года. Отмечается, что римлянам могут предложить за потенциальный переход нападающего порядка € 35 млн.