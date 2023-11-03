ESPN: "Интер Майами" договорился с "Гремио" о переходе Суареса
"Интер Майами" договорился с бразильским "Гремио" о переходе уругвайского форварда Луиса Суареса.
Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники в Уругвае, клубы согласовали переход игрока.
Если сделка состоится, то Суарес воссоединится в "Интер Майами" с Лионелем Месси. Ранее они вместе выступали за "Барселону". Отметим, что за "Интер Майами" в настоящее время выступают ещё два бывших каталонца - Жорди Альба и Серхио Бускетс.
Ранее сам Суарес неоднократно говорил, что они с Месси хотели бы вновь вместе выступать за какую-либо команду.