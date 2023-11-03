Дани Алвес выиграл у испанской налоговой суд

Дани Алвесу не придется перечислять 2 млн евро в бюджет Испании.

Как передает As, бывший защитник «Барселоны», находящийся в тюрьме по обвинению в изнасиловании, выиграл судебное разбирательство у Налогового агентства Испании.

Алвес подозревался в уклонении от уплаты подоходного налога за 2013 и 2014 год. Претензия была связана с переходом его имиджевых прав компании Cedro Esport, половина акций которой принадлежит самому футболисту. Рыночная стоимость общего объема прав, фигурировавших в сделках за указанный период, превысила 3,3 млн евро.

Налоговое агентство добивалось от Алвеса выплаты 2 088 979 евро. В апреле 2022 года на 50% недвижимости футболиста был наложен арест.

Суд постановил, что эта мера не соответствует требованиям законодательства, в связи с чем имущество должно быть возвращено собственнику.