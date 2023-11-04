«Интер Майами» согласовал переход Луиса Суареса из «Гремио»

Луис Суарес перешёл в «Гремио» на правах свободного агента из уругвайского клуба «Насьональ» в начале 2023 года. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с 19 голами в 46 матчах во всех турнирах. «Гремио» сейчас занимает четвёртое место в бразильской серии A.