Месси привез "Золотой мяч" футболистам академии "Интер Майами"

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси приехал в академию своего клуба. Легендарный форвард провел встречу с игроками академии и показал им "Золотой мяч". 30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча".

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен".

20 августа форвард завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться.