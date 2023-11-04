Месси заявил, что не перейдет в «Барселону» на правах аренды
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси исключил возможность перехода в «Барселону» или любую другую команду на правах аренды в зимнее трансферное окно.
— Нет, нет никаких шансов, это невозможно, — сказал аргентинец, отвечая на соответствующий вопрос.
Слова Месси приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на L’Equipe.
Также футболист заявил, что «мог вернуться в «Барселону», но этого не произошло», сравнив ситуацию с 2021 годом, когда он не стал продлевать контракт с каталонским клубом и перешел в «Пари Сен Жермен».
— Я думал о возвращении в «Барсу», о своей жизни там, о завершении карьеры там, как я всегда хотел, но это было невозможно. В этом году у меня было много предложений, включая несколько европейских клубов и команды из Саудовской Аравии, — отметил 36 летний форвард.
Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2003 по 2021 год, после чего контракт с аргентинцем продлен не был. В составе «сине гранатовых» форвард завоевал 35 трофеев, в том числе стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Всего на его счету 778 матчей, 672 гола и сделал 303 результативные передачи в составе команды.
Месси — восьмикратный обладатель награды «Золотой мяч».