Месси заявил, что не перейдет в «Барселону» на правах аренды

— Я думал о возвращении в «Барсу», о своей жизни там, о завершении карьеры там, как я всегда хотел, но это было невозможно. В этом году у меня было много предложений, включая несколько европейских клубов и команды из Саудовской Аравии, — отметил 36 летний форвард.