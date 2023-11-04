AS: защитник Дэвис готов покинуть «Баварию»

В последние дни «Реал» активизировался в переговорах с защитником Альфонсо Дэвисом, который выступает за «Баварию». Мадридцы считают, что канадец решит проблемы с левым флагом их обороны. В испанской команде с оптимизмом смотрят на возможный трансфер Дэвиса, так как сам игрок готов к смене прописки. Ранее газета Bild написала о том, что мюнхенская команда готова отпустить своего игрока за € 50 млн.