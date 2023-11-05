Форварда «Спартака» назвали игроком, который должен играть «на надрыве»

Бывший футболист московского "Спартака" Эдуард Мор назвал форварда красно-белых Александра Соболева игроком, которому периодически нужен стресс. Своим мнением он поделился с "РБ Спорт".
"Соболев — из тех футболистов, которому периодически нужен стресс, ему нужно что-то доказывать, и тогда у него больше получается. То есть, он такой футболист, который должен играть "на надрыве". И если он играет "на надрыве", то у него получается многое. Если он более-менее успокаивается, то уже играет хуже", - заявил экс-футболист.
В текущем сезоне Соболев принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом матче Кубка России против "Краснодара" нападающий не смог реализовать пенальти, совершив два касания.
"Спартак" после 13 туров РПЛ набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. 5 ноября красно-белые сыграют со столичным "Локомотивом". Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.30 по московскому времени.