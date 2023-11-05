Форварда «Спартака» назвали игроком, который должен играть «на надрыве»

"Соболев — из тех футболистов, которому периодически нужен стресс, ему нужно что-то доказывать, и тогда у него больше получается. То есть, он такой футболист, который должен играть "на надрыве". И если он играет "на надрыве", то у него получается многое. Если он более-менее успокаивается, то уже играет хуже", - заявил экс-футболист.