Депутат Госдумы обратился к ФИФА

Депутат Госдумы Амир Хамитов обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) из-за отстранения российских команд. Его слова приводит РИА Новости.

Хамитов призвал вернуть российские клубы и сборную России к международным турнирам, проходящим под эгидой организации. Он обратил внимание на то, что израильские клубы «Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель-Авива продолжают выступления в еврокубках. Депутат происходящее очевидной политики двойных стандартов.

3 ноября стало известно, что сборная России по футболу в ближайшем товарищеском матче сыграет с Кубой. Встреча пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».