Роналду забил 400-й гол после 30 лет

Сегодня, 4 ноября, прошёл матч 12-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. «Аль-Наср» одержал уверенную победу над «Аль-Халиджем» со счётом 2:0.

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Первый гол «Аль-Насра» во встрече забил португальский нападающий Криштиану Роналду. Этот мяч стал для 38-летнего форварда 400-м после того, как ему исполнилось 30 лет. Всего на счету Роналду 863 гола за всю карьеру.