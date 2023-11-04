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«Ахмат» предложил Тодоровичу новый трехлетний контракт — СМИ

Грозненский «Ахмат» предложил боснийскому защитнику Дарко Тодоровичу продлить контракт, сообщает «РБ Спорт».

«Ахмат» предложил Тодоровичу новый трехлетний контракт
© РИА Новости

По информации источника, руководство «Ахмата» предложило 26 летнему футболисту новое соглашение, рассчитанное на три года. При этом босниец хочет немного более существенного повышения зарплаты. Стороны продолжают переговоры.

В субботу «Ахмат» проиграл воронежскому «Факелу» (1:2) в домашнем матче 14 го тура МИР РПЛ. Тодорович стал автором единственного гола грозненского клуба в этой встрече. В нынешнем сезоне Тодорович провел 19 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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