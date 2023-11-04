«Ахмат» предложил Тодоровичу новый трехлетний контракт — СМИ
Грозненский «Ахмат» предложил боснийскому защитнику Дарко Тодоровичу продлить контракт, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, руководство «Ахмата» предложило 26 летнему футболисту новое соглашение, рассчитанное на три года. При этом босниец хочет немного более существенного повышения зарплаты. Стороны продолжают переговоры.
В субботу «Ахмат» проиграл воронежскому «Факелу» (1:2) в домашнем матче 14 го тура МИР РПЛ. Тодорович стал автором единственного гола грозненского клуба в этой встрече. В нынешнем сезоне Тодорович провел 19 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
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