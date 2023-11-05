Ловчев упрекнул игроков "Краснодара" в затяжке времени

Бывший футболист сборной СССР и московского "Спартака" Евгений Ловчев в своем Telegram-канале раскритиковал игроков "Краснодара" за то, что те тянут время в концовке своих матчей.

"То есть матч решило исполнительское мастерство более классной команды. "Зенит" вышел на первое место в таблице, но у "Краснодара" матч в запасе. Питер отходит от потерь в составе и от брожения в умах лидеров, все становится на свои места. Именно "Зенит" и станет чемпионом. "Краснодар". Не обязательно совсем устраивать медпункт на поле", - написал Ловчев.