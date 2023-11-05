Ловчев упрекнул игроков "Краснодара" в затяжке времени
Бывший футболист сборной СССР и московского "Спартака" Евгений Ловчев в своем Telegram-канале раскритиковал игроков "Краснодара" за то, что те тянут время в концовке своих матчей.
"То есть матч решило исполнительское мастерство более классной команды. "Зенит" вышел на первое место в таблице, но у "Краснодара" матч в запасе. Питер отходит от потерь в составе и от брожения в умах лидеров, все становится на свои места. Именно "Зенит" и станет чемпионом. "Краснодар". Не обязательно совсем устраивать медпункт на поле", - написал Ловчев.
"Зенит" в матче 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:0. Голами отметились Иван Сергеев и Матео Кассьерра. В чемпионате сменился лидер после стартовых игр 14 тура. "Зенит" благодаря победе над "Балтикой" возглавил турнирную таблицу (29 очков). "Краснодар", отстающий на одно очко, сыграет с "Крыльями Советов", замыкающими тройку лидеров, 5 ноября. Последними в таблице идут "Сочи", чуть выше - "Балтика".