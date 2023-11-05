Аршавин назвал два клуба-открытия текущего сезона РПЛ

«Факел», на мой взгляд, является одним из открытий чемпионата России наряду с «Пари НН». Но «Ахмату» когда то надо начинать выигрывать, казалось, что тут есть шансы. Но воронежцы набрали такой ход, что клуб из Грозного для них не помеха», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».