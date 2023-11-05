Тренер сборной Бельгии назвал самый большой клуб в России

«Я был тренером «Шальке» и московского «Спартака». «Спартак» – самый большой клуб в России. Если у кого-то была травма или футболист не играл, это тоже имело национальное значение.



Звонил ли мне из-за этого какой-нибудь политик? Нет, но здесь, в Бельгии, мне тоже не звонили (смеется). Так что разницы нет», – заявил немецкий специалист.