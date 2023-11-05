Джикия не сыграет за сборную России в ноябре

"В ноябрьском сборе я точно не приму участия, - сказал Джикия. - Самочувствие получше, скоро буду в строю. На днях сделаем осмотр, врачи примут решение, выхожу в общую группу или нет. Был перелом ребра, уже прошло больше двух недель".