«Ницца» обыграла «Ренн» и вышла в лидеры чемпионата Франции по футболу

«Ницца» обыграла «Ренн» и возглавила таблицу чемпионата Франции по футболу. Встреча 11-го тура в Ницце завершилась победой одноименного клуба над «Ренном» со счетом 2:0. Благодаря этой победе команда Франческо Фариоли вернулась на первое место в турнирной таблице.