«Ницца» обыграла «Ренн» и вышла в лидеры чемпионата Франции по футболу
«Ницца» обыграла «Ренн» и возглавила таблицу чемпионата Франции по футболу. Встреча 11-го тура в Ницце завершилась победой одноименного клуба над «Ренном» со счетом 2:0. Благодаря этой победе команда Франческо Фариоли вернулась на первое место в турнирной таблице.
«Ницца» по итогам 11 матчей набрала 25 очков. Отрыв от идущего вторым «ПСЖ» (24) — 1 очко. Чемпионат Франции. 2023-24. Тур 11 «Ницца» (Ницца) — «Ренн» (Ренн) — 2:0 (1:0) Голы: Бога, 45. Манданда, 87. Удаления: Ндаишимае, 74. — Омари, 85.