Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу в матче с «Пари НН»

«Матч был очень важный, учитывая ситуацию в таблице. Мы играли при своих болельщиках, должны были побеждать. Провели отличную игру, всех с победой. Встреча началась неудачно, мы быстро пропустили, необходимы были изменения. Я перешёл на позицию левого защитника, после чего удалось забить. Так что план сработал», — сказал Мойзес на видео в клубном телеграм-канале ПФК ЦСКА.