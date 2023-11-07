Камавинга продлил контракт с мадридским «Реалом»

Французский полузащитник «Реала» Мадрид Эдуарду Камавинга подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба мадридского «Реала».

К «сливочным» 20-летний Камавинга присоединился два года назад из французского «Ренна». Сумма трансфера составила € 40 млн. По итогам дебютного сезона Эдуарду помог мадридской команде выиграть чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.