Лапочкин оценил эпизод с падением игрока «Спартака» в штрафной «Локомотива»

Лапочкин оценил эпизод с падением игрока «Спартака» Пруцева в штрафной «Локомотива»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил уровень судейства в матче 14-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» на своем поле принимал «Спартак» (1:1).
«Нужно задать вопрос — от него ли упал Пруцев. Безусловно, контакт был. Миранчук показывает всем своими действиями, что он уходит от него и не хочет единоборства. Происходит соприкосновение, если оно явилось причиной падения, то Пруцев бы не смог продолжить движение. Думаю, он почувствовал небольшой контакт и через паузу решил, чего стоять — надо упасть. Но мне кажется, этот контакт не явился причиной падения», — приводит слова Лапочкина «Спорт-экспресс».
Матч «Локомотива» и «Спартака» обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
Еще на 38-й минуте Кукуян принял решение удалить с поля защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, который совершил фол последней надежды прямо около своей штрафной площади. С этого момента красно-белые играли в меньшинстве.
Эпизод с полузащитником «Спартака» Даниилом Пруцевым и хавбеком «Локомотива» Антоном Миранчуком произошел на 71-й минуте. После просмотра VAR арбитрами было принято решение о продолжении игры. Пенальти в ворота «Локомотива» назначен не был.
Лапочкин также заявил, что бригада Кукуяна хорошо отработала матч, а решение об удалении Хлусевича было абсолютно верным.