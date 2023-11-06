Лапочкин оценил эпизод с падением игрока «Спартака» в штрафной «Локомотива»

«Нужно задать вопрос — от него ли упал Пруцев. Безусловно, контакт был. Миранчук показывает всем своими действиями, что он уходит от него и не хочет единоборства. Происходит соприкосновение, если оно явилось причиной падения, то Пруцев бы не смог продолжить движение. Думаю, он почувствовал небольшой контакт и через паузу решил, чего стоять — надо упасть. Но мне кажется, этот контакт не явился причиной падения», — приводит слова Лапочкина «Спорт-экспресс».