Акинфеев заявил, что не променяет русские березки на испанские сосны
Футболист Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА, признался, что никогда не променяет русские березки на испанские сосны. Об этом пишут «Известия».
Игрок отметил, что после провального для российской сборной ЧМ-2014 его жизнь сильно изменилась. По мнению спортсмена, в таких ситуациях спортсмену важно «встать с колен», доказать, что он может играть.
Футболист выразил сожаления из-за того, что российские атлеты не могут выступать на международных соревнованиях. Он пояснил, что на турнирах всегда болеет за Россию в целом, за сборную, а не за конкретных спортсменов.
Акинфеев назвал себя человеком русской души и пояснил, что у него не было никогда мечты уехать за границу.
Ранее знаменитый хоккеист Павел Буре сообщил, что во времена выступления в НХЛ ему приходилось жить на две страны.
Спортсмен пояснил, что после окончания окончания спортивной карьеры осознал, что не желает разрываться между двумя государствами. В связи с этим он принял решение жить в России и отказаться от американского паспорта.