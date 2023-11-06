Карпин о матче России с Кубой: «А разве выбор был? Кого дали, с тем и играем»
Валерий Карпин оценил сборную Кубы, которая станет соперником сборной России.
Игра между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября на стадионе в Волгограде.
– Когда будет назван состав?
– Завтра.
– Соперником сборной России стала Куба. Что можете сказать об этом выборе?
– А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем.
– Изучали соперника?
– Изучаем, – сказал тренер сборной России.
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Карпин о матче России с Кубой: «А разве выбор был? Кого дали, с тем и играем»
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