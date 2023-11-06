$93.04-0.1499.01+0.01

Карпин о матче России с Кубой: «А разве выбор был? Кого дали, с тем и играем»

Валерий Карпин оценил сборную Кубы, которая станет соперником сборной России.

Карпин о матче России с Кубой: «А разве выбор был? Кого дали, с тем и играем»
© РИА Новости

Игра между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября на стадионе в Волгограде.

– Когда будет назван состав?

– Завтра.

– Соперником сборной России стала Куба. Что можете сказать об этом выборе?

– А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем.

– Изучали соперника?

– Изучаем, – сказал тренер сборной России.

1