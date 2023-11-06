Футболист ЦСКА Мухин перенес операцию на колене

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Максим Мухин перенес операцию в Германии по поводу разрыва передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Сообщается, что операция прошла успешно и в течение 10-14 дней Мухин вернется в Москву, где продолжит реабилитацию на базе команды.

Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:0), позднее ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Агент футболиста Вадим Шпинев сообщил "Спорт-экспрессу", что у игрока есть проблемы с оформлением визы для поездки на операцию в Германию. Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Мухин отправится на операцию 4 ноября.